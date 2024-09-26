Brent petrolün varil fiyatı düşüşte

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2 azalışla 73 dolardan kapanmasının ardından, düşüş eğilimine bugün de devam ederek önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 71,1 dolarda seyrediyor.
Brent petrolün varıl fiyatındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim şeklinde yansıması bekleniyor.
KÜRESEL PİYASALARIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde karışık seyrederken, ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor.
ABD EKONOMİSİNDE RESESYON ENDİŞESİ
ABD ekonomisinde resesyon endişeleri ve Ortadoğu'da artan gerilim piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.
PİYASANIN GÖZÜ POWELL'İN AÇIKLAMALARINDA
Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
ONS ALTININ FİYATI
Altının ons fiyatı dün gördüğü en yüksek seviyeyi 2 bin 670,38 dolara taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 661 dolar seviyesinde bulunuyor.
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