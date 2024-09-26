Brent petrolün varil fiyatı düşüşte Fiyatlamaların odağında olan Brent petrol fiyatı 71,1 dolardan işlem görüyor.

AA

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2 azalışla 73 dolardan kapanmasının ardından, düşüş eğilimine bugün de devam ederek önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 71,1 dolarda seyrediyor.

Brent petrolün varıl fiyatındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim şeklinde yansıması bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde karışık seyrederken, ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD EKONOMİSİNDE RESESYON ENDİŞESİ

ABD ekonomisinde resesyon endişeleri ve Ortadoğu'da artan gerilim piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

PİYASANIN GÖZÜ POWELL'İN AÇIKLAMALARINDA

Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ONS ALTININ FİYATI

Altının ons fiyatı dün gördüğü en yüksek seviyeyi 2 bin 670,38 dolara taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 661 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)