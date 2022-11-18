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    Brent petrolün varil fiyatı düştü: 90,32 dolar

    Dün itibarı ile yükseliş trendini bitiren Brent petrolün varili 90 doların altına düşmüştü. Haftanın son günü ise Brent yatay seyre geçti.
    • 18.11.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:28
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    Brent petrolün varil fiyatı düştü: 90,32 dolar

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,32 dolardan işlem görüyor.

    Dün 92,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,69 dolar seviyesinde tamamladı. Günlük kayıp yüzde 3,41 oldu.

    Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 90,32 dolar oldu.

    Dün ham petrolün günlük kaybı yüzde 4,49 ile 81,70 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise bugün 82,31 dolardan alıcı buldu.

    Dolar endeksi düştü

    Fiyatlardaki yükselişte, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş etkili oldu.

    Bu durum, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasını ve petrol fiyatlarının desteklenmesini sağladı.

    Fiyatlar tekrar yükselebilir

    Gelecek dönemde petrol ve doğalgaz tedarikinde yaşanacak muhtemel aksamaların arz endişelerini destekleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyeceği tahmin ediliyor.

    Avrupa Birliği (AB), temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık, rafine ürün tedarikinin de 5 Şubat itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

    petrol

    Destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 90,50 ile 90,60 dolar aralığının direnç, 90,24 ile 90,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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