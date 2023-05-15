Brent petrolün varil fiyatı düşüşte Cuma günü 75,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,17 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise fiyatta kısıtlı düşüş yaşandı.

AA

Dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'in talep görünümüne yönelik olumsuz beklentilerle Brent petrolün fiyatında düşüş yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 74,08 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşündeki etkenlerden birisi de geçen hafta ABD'nin temerrüde düşme riski nedeniyle resesyona girebileceği endişesi oldu.

Art arda dördüncü haftalık düşüş

Brent petrol böylelikle art arda dördüncü haftalık düşüşünü yaşadı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, geçen hafta ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulunmuştu.

OPEC+ grubu üyesi ülkeler haziranda toplantı yapacak

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin haziranda yapacağı toplantı yakından takip edilecek.

Grubun nisan başında aldığı günlük 1,2 milyon varillik kesinti kararı, yılın ikinci yarısında arz daralması yaşanacağına yönelik endişeleri artırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 74,31 ile 74,51 dolar aralığının direnç, 73,72 ile 73,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.