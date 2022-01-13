Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

Dün 85,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün 84,44 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları ve ABD stoklarının artması, Brent petrol fiyatının yönünü düşüş doğrultusuna çevirdi.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 84,44 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,41 dolardan alıcı buldu.

ABD'NİN BENZİN STOKLARI ETKİLİ OLDU

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin benzin stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon arttı. Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarındaki yükseliş etkili oldu.

ABD'DE TALEPLER AZALDI

ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden söz konusu artış, fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Öte yandan, ülkenin ticari ham petrol stokları 4 milyon 600 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 950 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin üzerinde gelen bu düşüş ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 84,81 ile 85,35 dolar aralığının direnç, 84,27 ile 83,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.