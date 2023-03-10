Brent Petrol'ün varil fiyatı düşüyor Tüm fiyatlamaların odağında bulunan Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,24 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasaların odağında Brent petrolün varil fiyatındaki iniş ve çıkışlar var.

Dün 84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 81,24 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 75,18 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,18 dolardan alıcı buldu.

Ekonomik yavaşlamanın petrol talebini azaltacağı düşünülüyor

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve AB'de merkez bankalarının beklenenden daha güçlü faiz politikaları yürüteceği ve ekonomik yavaşlamanın petrol talebini azaltacağı endişeleri etkili oldu.

ABD'nin istihdam raporu bekleniyor

Piyasalar bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilere odaklanırken, raporda yer alan tarım dışı istihdamın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.

Rusya’nın üretim kesintileri düşüşü frenliyor

Arz tarafında ise Rusya’nın üretim kesintilerinin miktarının açıklanandan daha yüksek olabileceği beklentileri fiyatların hızlı düşüşünü frenliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçen ay yaptığı açıklamada, martta petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacaklarını açıklamıştı.

Ancak Rusya'nın martta batı limanlarından petrol ihracatını şubata göre yüzde 10'a kadar azaltmayı planladığına ilişkin haber akışı, arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 81,61 ile 81,77 dolar aralığının direnç, 81,05 ile 80,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.