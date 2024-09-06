Brent petrolün varil fiyatı geriledi Fiyatlamaların odağında olan Brent petrolde varil fiyatları dünkü yükselişinin ardından tekrar düşmeye devam ediyor.

AA

Dün 74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,30 dolardan işlem görüyor.

Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,09 dolardan alıcı buldu.

ÜRETİM ARTIŞI KARARI ERTELENMİŞTİ

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun fiyatlardaki düşüşün ardından ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı almasının etkisiyle yükseldi.

Söz konusu karar, piyasa oyuncularının küresel petrol arzına ilişkin endişelerini besleyerek, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD'DE HAM PETROL STOKLARI AZALDI

Bunun yanı sıra, perşembe günü ABD'de ham petrol stoklarının azaldığına ilişkin verilerin ardından dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığı öngörülerinin güçlenmesi de fiyat artışına katkıda bulundu.

Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verileri, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azaldığını gösterdi.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil düşeceği yönündeydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)