Brent petrolün varil fiyatı haftaya 112,10 dolardan başladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 112,10 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün fiyatı haftaya başlarken düşüş gösterdi. Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden koronavirüs salgını tedbirleri hakim.

Cuma günü 113,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 112,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,33 dolardan alıcı buldu.

Çin'deki koronavirüs tedbirleri piyasayı olumsuz yönlendiriyor

Çin güçlü bir üretici. Küresel ekonomilerde Çin'de devam eden salgın tedbirleri üretimi aksatacak endişesi hakim. Ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler yaşanıyor.

Suudi Arabistan, petrol fiyatlarında azalışa gitti

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında azalışa gittiğini açıklaması küresel petrol talebinde düşüş algısını artırarak fiyatları baskılıyor. Ülkenin, haziran ayı ham petrol fiyatlarını Asya ve Avrupa'daki alıcılar için düşürmesi bekleniyor.

AB, Rusya'dan petrol ithalatı yasağını müzakere ediyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketinin kapsamını belirlemek üzere yürüttüğü müzakereler devam ediyor.

G7 ülkeleri, pazar günü yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurmuştu.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 112,70 ile 113,32 dolar aralığının direnç, 111,74 ile 111,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.