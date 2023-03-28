Brent petrolün varil fiyatı tekrar düşüşe geçti Petrol fiyatı, üretim ve ulaşım noktasında önemli bir gider olduğu için fiyat artışı ya da düşüşü için önemli bir baz oluşturuyor.

AA Küresel ekonomideki düşüş beklentileri petrol fiyatını baskılıyor. Öte yandan ise Çin'deki talep toparlanması beklentileri fiyatları destekliyor. Petrol fiyatları karışık seyirde ilerliyor Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve petrol talebine dair belirsizlikler nedeniyle karışık seyir izliyor. Dün 78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol 77,56 dolar Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 77,56 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 72,83 dolar Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,83 dolardan alıcı buldu. Çin Ulusal Petrol Şirketi, petrol talebinin artmasını bekliyor Çin Ulusal Petrol Şirketi, ülkedeki görünür petrol talebinin bu yıl yüzde 5,1 artarak 756 milyon tona yükselebileceğini bildirdi. Brent petrolde direnç ve destek konumu Brent petrolde teknik olarak 77,75 ile 78,03 dolar aralığının direnç, 77,47 ile 77,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.