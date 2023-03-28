Brent petrolün varil fiyatı tekrar düşüşe geçti

Küresel ekonomideki düşüş beklentileri petrol fiyatını baskılıyor. Öte yandan ise Çin'deki talep toparlanması beklentileri fiyatları destekliyor.
Petrol fiyatları karışık seyirde ilerliyor
Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve petrol talebine dair belirsizlikler nedeniyle karışık seyir izliyor.
Dün 78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,76 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrol 77,56 dolar
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 77,56 dolar oldu.
Batı Teksas türü ham petrolün varili 72,83 dolar
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,83 dolardan alıcı buldu.
Çin Ulusal Petrol Şirketi, petrol talebinin artmasını bekliyor
Çin Ulusal Petrol Şirketi, ülkedeki görünür petrol talebinin bu yıl yüzde 5,1 artarak 756 milyon tona yükselebileceğini bildirdi.
Brent petrolde direnç ve destek konumu
Brent petrolde teknik olarak 77,75 ile 78,03 dolar aralığının direnç, 77,47 ile 77,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.