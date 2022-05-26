Brent petrolün varil fiyatı yükselişte

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden fazla azalması fiyatları artıran etken oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin gelecek hafta yapacakları toplantıda Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağı beklentilerine yönelik açıklamalar da arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatlarda yükselişe neden oluyor. Öte yandan, Çin'de devam eden koronavirüs tedbirleri fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Dün 112,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 110,77 dolarda

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 111,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,77 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stokları geriledi

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 532 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 219 milyon 700 bin varil oldu.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre Brent petrolde teknik olarak 111,59 ile 111,78 dolar aralığının direnç, 111,20 ile 111 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.