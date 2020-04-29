Brent petrolün varili 20,50 dolar

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarında kısa ve orta vadede hızlı bir yükseliş beklentisi olmadığını söylüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 20,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 21,09 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 20,34 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 20,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,92 dolardan alıcı buldu.

ABD HAM PETROL STOKLARINDA BEKLENENDEN AZ YÜKSELİŞ

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) tahminlerine göre, 18-24 Nisan haftasında 9,98 milyon varil artışla 510 milyon varil olan ABD ticari ham petrol stokları, beklenenden daha yavaş yükseldi.

FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ

Uzmanlar, küresel petrol piyasalarında olumlu etki yapan bu yavaşlama algısının, bazı ülkelerin koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırma girişimleriyle birleştiğini, bunun da fiyatlarda yükselişe sebep olduğunu kaydediyor.

KISA VADEDE HIZLI YÜKSELİŞ BEKLENMİYOR

Küresel petrol fiyatlarında, kısa ve orta vadede hızlı bir yükseliş beklentisi bulunmadığına dikkati çeken uzmanlar, bunun tek istisnasının kısa vadede salgının tedavisinin bulunması olacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 20,38 ile 20,70 dolar aralığının direnç, 20,06 ile 19,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.