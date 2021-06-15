Brent petrolün varili 73,16 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,86 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 73,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,15 dolardan alıcı buldu.

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI İLE İLGİLİ KARARIN ÇIKMAMASI PETROL FİYATI ÜZERİNDE ETKİN ODU

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık iki aydır süren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde nihai kararın henüz çıkmaması, fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Görüşmelerde anlaşma sağlanması durumunda, İran'a uygulanan petrol ambargosunun kaldırılmasıyla piyasalarda arz fazlası yaşanması endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılıyordu. Ancak uzmanlar, İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir anlaşmaya varılamayacağı görüşünü savunuyor.

AŞININ HIZ KAZANMASI VE SEYAHAT ARTIŞI FİYATI ETKİLİYOR

Ayrıca dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında süren aşılama programlarının hız kazanması ve yaz sezonu kaynaklı trafik yoğunluğunun artmasıyla petrol talebine ilişkin iyimser görünüm fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.