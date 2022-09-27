Brent petrolün varili 83,95 dolar

Brent petrolün varil fiyatı dün 82,5 dolarla 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bugün ise Brent petrolün varil fiyatı 83,95 dolardan işlem görüyor.

Küresel ekonomik durgunluk korkuları ve ABD dolarının yükselen değerinden kaynaklanan talep endişeleri nedeniyle petrol fiyatları dün 9 ayın en düşük seviyelerine inmişti. Sonrasında 86,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Fiyatı dünkü kapanışa göre arttı

Brent petrolün varil fiyatı bugün uluslararası piyasalarda saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,32 artarak 83,95 dolar oldu.

Ham petrolün varili 77,83 dolarda

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,83 dolardan alıcı buldu.

Artışta etkili olan faktörler

Petrol fiyatlarındaki artışta, arz yönlü belirsizlikler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üreticilerinden beklenen arz kesintisi etkili oldu.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşıyla gerginliğin artması.

Yeni AB yaptırımları.

Şimdi OPEC+ toplantısı bekleniyor

Yatırımcılar, OPEC+ üreticilerinin kasım ayı üretimlerine karar verecekleri 5 Ekim'deki toplantısına odaklandı. Grup, ekim ayında üretimi günde 100 bin varil azaltmayı kabul etmişti.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 84,23 ile 84,53 dolar aralığının direnç, 83,29 ile 83,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.