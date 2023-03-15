Brent petrolün varil fiyatı 78,34 dolar Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,15 artarak 78,34 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 72,23 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,23 dolardan alıcı buldu.

Çin'deki talep toplanması

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün yayınlanan aylık petrol piyasası raporunda, Çin'in petrol talebine yönelik olumlu öngörülerde bulundu. Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de talep toparlanmasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Rusya'nın petrol talebinde beklenen iyileşme de etkin

OPEC, OECD dışı ülkelerde petrol talebi artış öngörüsünü, Çin'deki ekonomik aktivitenin canlanması ve Rusya'nın petrol talebinde beklenen iyileşme nedeniyle yukarı yönlü revize etti.

Petrol ihracatına tavan fiyat uygulanması olasılığı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, dün Energy İntellengence sitesine yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulanması olasılığının bulunduğunu ve bu uygulamaya katılan hiçbir ülkeye petrol satmayacaklarını belirtti.

Selman, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 5 Ekim 2022'de aldığı "2023'ün sonuna kadar üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararının" ise sürdürüleceğini kaydetti.

Bu açıklamalar, piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ve petrol talebine yönelik endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Ham petrol stokları

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 155 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 555 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış öngörüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Piyasalarda bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ve Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 78,45 ile 78,83 dolar aralığının direnç, 78,07 ile 77,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.