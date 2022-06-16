Brezilya Merkez Bankası, faiz artırdı

Küresel ölçekte merkez bankaları para politikası kurullarından faiz kararları gelmeye devam ediyor.

Küresel bazda merkez bankaları enflasyonla mücadelede şahinleşmeye devam ediyor.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 30 ekonomistten 25'i Brezilya Merkez Bankası'nın faizleri 50 baz puan artırılacağı tahmininde bulunmuştu.

Faiz beklentilere paralel arttı

Brezilya Merkez Bankası, dün politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan artırdı ve faiz artırımlarının devam edeceği sinyali verdi.

Brezilya'da repo faizi yüzde 13,25 oldu

Brezilya Merkez Bankası'nın "Copom" olarak bilinen para politikası kurulu politika faizini 2017 başından beri en yüksek seviye olan yüzde 13,25'e çıkardı.