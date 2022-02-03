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- Brezilya Merkez Bankası faizleri 150 baz puan yükseltti
Brezilya Merkez Bankası faizleri 150 baz puan yükseltti
Brezilya Merkez Bankası politika faizlerini 150 baz puan yükseltti ve mart ayında da daha düşük bir faiz artırımı daha beklendiği bilgisini verdi.
- REUTERS
- 03.02.2022 - 09:29
Dünya'da ülkelerin merkez bankaları politika faizleri ile ilgili kararları ard arda açıkladığı bir haftada Brezilya Merkez Bankası da dün üçüncü kez faizleri 150 baz puan yükseltti.
Ancak Banka, bir sonraki toplantısında daha düşük bir faiz artırımı gerçekleştireceği sinyalini de verdi.
Ekonomistlerin çoğunluğu, merkez bankası yetkililerinin para politikasını sıkılaştırmayı birkaç ay içinde sonlandıracağını düşünüyor.
POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 10,75'E
Merkez Bankası'nın Copom olarak bilinen para politikası kurulu oy birliğiyle politika faizini yüzde 10,75'e yükseltme kararı aldı.
Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 29 ekonomistten 27'si faizlerin 150 baz puan artırılacağı tahmininde bulunmuştu.