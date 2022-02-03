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Brezilya Merkez Bankası faizleri 150 baz puan yükseltti

Brezilya Merkez Bankası faizleri 150 baz puan yükseltti

Brezilya Merkez Bankası politika faizlerini 150 baz puan yükseltti ve mart ayında da daha düşük bir faiz artırımı daha beklendiği bilgisini verdi.