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    Brezilya politika faiz oranını 100 baz puan artırdı

    Brezilya Merkez Bankası, politika faizini dün 100 baz puan artırdı ve artan enflasyonla mücadele etmek için üst üste üçüncü faiz artırımını ekimde yapabileceğinin sinyalini verdi.
    • AA
    • 23.09.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 10:00
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    Brezilya politika faiz oranını 100 baz puan artırdı

    Dün ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit bıraktığını açıkladıktan sonra Brezilya Merkez Bankası Başkanı Ilan Goldfajn da politika faiz oranı ile ilgili kararını 100 baz puan artırdığını belirtti.

    FAİZ BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA YÜKSELDİ

    Brezilya Merkez Bankası’nın Copom adıyla bilinen para politikası kurulu, oy birliğiyle gösterge faiz oranını ekonomistlerin genel beklentilerine paralel olarak yüzde 6,25'e yükseltti.

    12 aylık enflasyonu çift haneli rakamlara yaklaşmakta olan Brezilya, tüketici fiyat artışıyla mücadele etmek için yıl başında yüzde 2 ile tarihi dip seviyede bulunan gösterge faiz oranını artırdı.

    Ilan Goldfajn

    GELECEK AY 1 PUANLIK ARTIŞ DAHA BEKLENİYOR

    Copom, para politikasında sıkılaştırmayı sürdürmek için gelecek ay 1 puanlık başka bir faiz artırımına daha gideceğini açıkladı.

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