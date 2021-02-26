British Airways'in sahibi IAG, 7.4 milyar euro zarar etti

British Airways'in (BA) sahibi İspanyol International Airlines Group (IAG), 2020 yılında karşılaştığı zararı açıkladı.

IAG’den yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının oluşturduğu olumsuz faaliyet ortamı nedeniyle grubun 2020 yılında 7.4 milyar euro (9 milyar dolar) zarar ettiği, 2021 yılında ise hava yolu sektörünün yeniden canlandırılması için dijital sağlık kartlarının uygulanmasına ihtiyaç duyulabileceği belirtildi.

"EK FİNANSMANA İHTİYAÇ DUYMAYACAĞIZ"

Açıklamada, alınan yeni kredilerle birlikte 10.3 milyar euro hacminde likiditiye sahip olunduğu kaydedildi.

Şirket verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan IAG Üst Finans Yönetcisi (CFO) Steve Gunning, “2021 yılına çok güçlü likidite ile girdik. Bu yüzden ek finansmana ihtiyaç duymayacağız.” İfadelerini kullandı.

"DİJİTAL SAĞLIK KARTLARI PAZARI OLUMLU ETKİLER"

IAG Üst Yöneticisi Luis Galle ise, İngiltere’nin karantinadan çıkış tedbirleri kapsamında mayıs ortası gibi uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamaları kaldırmasının sektörü olumlu yönde etkilemesinin beklendiğini, dijital sağlık kartlarının uygulanması halinde bunun da pazarı olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

IAG bünyesinde; British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level, Vueling, IAG Loyalty, IAG Cargo, IAGGBS adlı şirketini bulunduruyor.