Brüksel Havalimanı'nda grev var

Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bugün uçuş yapılmayacağı bildirildi.

Dünyanın çeşitli köşelerinde saha personelinin olmaması nedeniyle uçuşlarla ilgili sorunlar yaşanıyor.

Brüksel Havalimanı'nda ise güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bugün yolcu uçağı kalkmayacak. Grev nedeniyle Brüksel'deki toplu ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

Brüksel'deki aksaklık, güvenlik görevlilerinin yükselen enflasyona karşı alım güçleri düştüğü için maaşlarında iyileştirme istemeleri ile başladı.

Güvenlik görevlileri koşulların ve ücretlerin iyileştirilmesini bekliyor

AA'nın haberine göre, Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle bugün grev yapıyor. Greve, Brüksel Havalimanı'nın güvenlik görevlileri de katılıyor.

Güvenlik taraması yapılamadığı için uçuş da yapılamıyor

Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilmiyor.

Gelen yolcu ve kargo hizmeti var

Havalimanı bugün sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor.

Brüksel Havalimanı, grev nedeniyle yolculardan havalimanına gelmemelerini ve rezervasyonlarını değiştirmelerini talep etti.

Toplu ulaşım aksadı

Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle Brüksel'in metro, tramvay ve otobüs seferlerinde sorun yaşanıyor.

Çalışanların alım gücü düştü

Öte yandan sendikalar, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini istiyor.

İşveren enflasyona bağlı bir maaş artışını onaylamıyor

Belçika'da enflasyon, geçen ay yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Belçika'da uygulamada olan endeksleme sistemiyle çalışanların ücretleri enflasyondaki artış oranı kadar arttırılıyor. İşverenler ise otomatik ücret endekslemesinden rahatsız oluyor ve bunun iptal edilmesini istiyor. Ancak, sendikalar söz konusu endeksleme siteminin muhafaza edilmesini ayrıca özel sektörde ücret artış oranlarını sınırlayan yasaların değiştirilmesini talep ediyor.