Brüksel, Uber'e faaliyet izni verdi

Uzun süren sürtüşmelerden sonra Brüksel Parlamentosu, Uber'in şehirdeki faaliyetinin devam etmesini sağlayacak bir karara imza attı.

Taksi hizmetini sürücülerin akıllı telefon uygulamasıyla takip ettiği bir sistem üzerinden yürüten ABD firması Uber, Brüksel'de 2014'te faaliyete başlamıştı ve o dönemde lisansı olmayan özel araç sahibi kişilerle çalışıyordu.

İKİ HAFTA ÖNCE UBER'İN FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Brüksel'de bir mahkemenin iki hafta önce aldığı ve Uber'in şehirdeki faaliyetini durduran kararın ardından Brüksel Bölge Parlamentosu geçici bir mevzuatı onayladı.

Brüksel Parlamentosu, akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in şehirdeki faaliyetinin devam etmesine karar verdi.

DİJİTAL PLATFORMLARDA ÇALIŞMA SÜRDÜRÜLECEK

Şehrin mevcut taksi düzenlemesi güncellenene kadar yürürlükte kalacak mevzuata göre, bugünden itibaren profesyonel lisanslı sürücüler Uber gibi dijital platformlarla çalışmayı sürdürebilecek.

Sürücülerin, Uber platformunda bu yıl içinde haftada ortalama 20 saatin üzerinde çalıştıklarını kanıtlaması gerekecek.

YEREL YÖNETİMLERLE BİLGİ PAYLAŞIM ŞARTI GETİRİLDİ

Uber, bu temsilcilikle sürücüleri ve faaliyetleri gibi çeşitli konularda yerel makamlarla bilgi paylaşacak. Uber, sürücülerinin diğer platformlarda çalışmalarını engellemeyecek.