Brüksel'de Uber'in taksi uygulaması sona eriyor

Telefon uygulamasıyla kullanıcıya alternatif taksi hizmeti sunan Uber, daha önce de ülkemizdeki taksi esnafının tepkisine neden olmuştu. Brüksel'de de açılan dava sonucu uygulama kaldırılıyor.

Brüksel'de yaklaşık 2 bin Uber ile 1200 civarında taksi ulaşım hizmeti sunuyor. Belçika basınına göre, Brüksel'de üst mahkeme, akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in faaliyetinin durdurulmasına hükmetti.

Brüksel Temyiz Mahkemesi, 2015'te Uber aleyhine verilen alt mahkeme kararını onadı.

BRÜKSEL'DE SÜRÜCÜLER ARTIK UYGULAMAYI KULLANARAK ÇALIŞAMAYACAK

Mahkeme, telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in Brüksel'deki faaliyetinin durdurulmasına ve sürücülerin uygulamayı kullanarak çalışamayacağına karar verdi.

26 KASIM SON GÜN

Karara ilişkin açıklamada bulunan Uber Belçika Başkanı Laurent Slits, mahkeme kararı sonucunda Uber ulaşım uygulamasının 26 Kasım cuma akşamından itibaren kullanılamaz hale geleceğini ifade etti.

UBER'İN BRÜKSEL'DE YAKLAŞIK 2 BİN LİSANSLI SÜRÜCÜSÜ VAR

Uber'in Brüksel'de yaklaşık 2 bin lisanslı sürücüsü bulunduğunu aktaran Slits, çalışanların gelir elde edemeyeceğini ve bundan derin endişe duyduklarını belirtti.

Slits, söz konusu mahkeme kararının akıllı telefonlardan önceki dönemde hazırlanmış ve artık hükmü kalmamış mevzuatlara göre alındığına işaret ederek, hükümetin 7 yıldır söz konusu mevzuatı güncellemediğini kaydetti.

UBER, BRÜKSEL'DE PROFESYONEL LİSANS SAHİBİ SÜRÜCÜLERLE ÇALIŞIYORDU

ABD firması Uber, Brüksel'de 2014'te faaliyete başlamış ve o dönemde lisansı olmayan özel araç sahibi kişilerle çalışıyordu.

"TAKSİCİLİK HİZMETİ VERMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIMIYOR"

Brüksel Mahkemesi, 2015'te Uber'in taksicilik hizmeti vermek için gereken şartları karşılamadığına ve yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Söz konusu kararın ardından Uber, Brüksel'de profesyonel lisans sahibi sürücülerle çalışmaya geçmişti.

PROTESTOLAR YAŞANIYORDU

Brüksel'de Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve durumlarının belirsizlik içinde bırakılması nedeniyle sıklıkla protesto düzenliyor.