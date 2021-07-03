BTC ham petrol boru hattından 3.6 milyar varil petrol taşındı

BOTAŞ, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) Twitter hesabından, BOTAŞ International Şirketinin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "BOTAŞ International Şirketi (BIL) uluslararası projelerle ilgili olarak arz kaynağı ülkelerle ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirmek, petrol ve doğalgaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine en iyi şekilde katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu." ifadeleri kullanıldı.

BORU HATTINDAN TAŞINAN PETROL MİKTARI PAYLAŞILDI

Ayrıca paylaşımda, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığı bilgisi verildi.