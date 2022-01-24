BtcTurk'te erişim sıkıntısı

Kripto para borsası BtcTurk'te dün akşamdan buyana erişim sorunu yaşanıyor. Bu erişim sorunu nedeni ile yatırımcılar tedirgin.

Türk yatırımcıların büyük ölçüde izlediği platform olan BtcTurk'e erişim sorunu yaşanırken, kurumdan sorunun teknik arıza nedeni ile kaynaklandığı ve çözülmesi için çalışıldığı yorumu geldi.

Kamuoyunda “BTCTURK çöktü mü? BTCTurk'e neden girilmiyor?” soruları gündemde. Web site ve mobil uygulama üzerinden yaşanan erişim sorunu, kullanıcılar tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

PLATFORM TEKNİK AKSAKLIK OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Platformdan yapılan açıklamada ise sorunun, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle yaşandığı ifade edildi.

"TEKNİK EKİP SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR" AÇIKLAMASI GELDİ

İlk duyuruda "Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.