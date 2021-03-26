BTK'nin ihtilaflı alacak ve borçları için uzlaşma yolu açıldı

BTK'nin ihtilaflı alacak ve borçları için uzlaşma yolu açıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sözleşmelerden kaynaklanan alacakları, idari para cezaları dahil bütün alacakları ve borçlarına ilişkin başvurulabilecek olan uzlaşmanın esasları belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) sözleşmelerden kaynaklanan alacakları, idari para cezaları ve diğer bütün alacaklarına veya borçlarına ilişkin yapılacak uzlaşmanın usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KURUM UZLAŞMAYA AÇIK

Buna göre, BTK, kanun ve düzenlenen sözleşmelerden kaynaklanan alacaklar, ödenmeyen veya kısmen ödenen alacaklarına karşı adli yargı yoluna başvurmadan önce veya yargılama ya da icra aşaması sonuçlanıncaya kadar karşı tarafın uzlaşma davetlerini kabul edebilecek veya karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilecek.

İHTİLAFIN TAMAMI YA DA BİR KISMI UZLAŞMA KONUSU OLABİLECEK

Uzlaşma, kurum alacak ve borçlarına ilişkin olarak uzlaşma tutanağında belirtilen anlaşmaları kapsayacak. Uzlaşma konusu ihtilafın tamamı ya da bir kısmı üzerinde uzlaşma sağlanabilecek.

ERTELEME, TAKSİTLENDİRME VE BORÇTAN TAMAMEN VAZGEÇME SEÇENEKLER ARASINDA

Maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaati görülmesi halinde, asıl alacak ve ferilerinden kısmen ya da tamamen vazgeçilebileceği gibi ödemenin ertelenmesi, taksitlendirme, takas veya mahsuplaşma da yapılabilecek.

BTK tahsilat süresi içerisinde ödenmeyen veya kısmen ödenen idari para cezalarına karşı uzlaşma talebinde bulunulabilecek.

Kurumun idari ücret, kurum masraflarına katkı payı, telsiz ücreti ve ödenmeyen veya kısmen ödenen alacaklarına karşı yapılacak uzlaşma talepleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

ADLİ VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN BAŞVURULAR EN GEÇ 3 AY İÇİNDE YAPILACAK

2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun 5'inci maddesinin 14. fıkrası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bugüne kadar geçen süreye ilişkin BTK alacağı olup da tahsilat süreci içerisinde ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen adli ve idari uyuşmazlıklara ilişkin başvurular en geç 3 ay içinde yapılacak ve kurum tarafından 8 ay içinde tamamlanacak.

İCRA TAKİBİ BAŞLASA DA UZLAŞMA YAPILABİLECEK

Uzlaşma yolu, kurum ve karşı taraf için başvurulması zorunlu bir husus olmayacak, ihtilafa ilişkin dava açılmış olması ve/veya icra takibi başlatılmış olması uzlaşma sürecine engel teşkil etmeyecek.

DAVA AÇILMAYACAK

Uzlaşma halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacak.