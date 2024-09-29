Bu hafta da yatırımcılara en fazla Cumhuriyet altını kazandırdı

Yatırımcılar en fazla hangi yatırımın kazandırdığını merak ediyor. Yatırım araçlarının performansına göre yatırımların kazanç ve kayıpları hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,24 azaldı.
BIST 100 endeksi, en düşük 9.696,01 ve en yüksek 10.108,15 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,24 değer kaybederek 9.777,46 puandan tamamladı.
Dolar/TL yüzde 0,12, euro/TL yüzde 0,40 ve altının gram fiyatı yüzde 1,99 artış kaydetti.
CUMHURİYET ALTINININ SATIŞ FİYATI DA YÜZDE 4,85 YÜKSELDİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,99 artışla 2 bin 923 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,85 yükselişle 20 bin 52 liraya çıktı.
Geçen hafta sonu 4 bin 800 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,77 artarak 5 bin 29 liraya yükseldi.
ABD DOLARI
Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 34,1570 liraya, avro da yüzde 0,40 artışla 38,2210 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,24 ve emeklilik fonları yüzde 0,33 değer kazandı.
Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,72 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
29 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 2 bin 921 lira
Çeyrek altın: 4 bin 953 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 181 lira
Tam altın: 19 bin 813 lira
Yarım altın: 9 bin 906 lira
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