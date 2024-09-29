Bu hafta da yatırımcılara en fazla Cumhuriyet altını kazandırdı Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Liderliği geçen haftada olduğu gibi Cumhuriyet altını yüzde 4,85 yükselişle aldı.

AA

Yatırımcılar en fazla hangi yatırımın kazandırdığını merak ediyor. Yatırım araçlarının performansına göre yatırımların kazanç ve kayıpları hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,24 azaldı.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.696,01 ve en yüksek 10.108,15 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,24 değer kaybederek 9.777,46 puandan tamamladı.

Dolar/TL yüzde 0,12, euro/TL yüzde 0,40 ve altının gram fiyatı yüzde 1,99 artış kaydetti.

CUMHURİYET ALTINININ SATIŞ FİYATI DA YÜZDE 4,85 YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,99 artışla 2 bin 923 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,85 yükselişle 20 bin 52 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 800 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,77 artarak 5 bin 29 liraya yükseldi.

ABD DOLARI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 34,1570 liraya, avro da yüzde 0,40 artışla 38,2210 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,24 ve emeklilik fonları yüzde 0,33 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,72 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

İLGİLİ HABER Bu hafta yatırımcılara en fazla Cumhuriyet altını kazandırdı

29 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 921 lira

Çeyrek altın: 4 bin 953 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 181 lira

Tam altın: 19 bin 813 lira

Yarım altın: 9 bin 906 lira

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)