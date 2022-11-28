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    Bu hafta, ekonomide veri trafiği yoğun

    Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin açıklanacağı haftada, dış ticaret ve ekonomik güven endeksi de aktarılacak.
    • 28.11.2022 - 11:49
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    Bu hafta, ekonomide veri trafiği yoğun

    Bu hafta ekonomi gündemi yoğun geçecek.

    Haftanın en önemli verisini, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak olan yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları oluşturuyor.

    Üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüme bekleniyor

    Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmiş, 2021 yılının 3. çeyreğinde büyüme oranı yüzde 7,9 olmuştu. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.

    Kasım ayı ekonomik güven endeksi yarın açıklanacak

    TÜİK, yarın kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini kamuoyuna duyuracak. Endeks, eylülde 94,3 iken ekimde yüzde 3 yükselerek 97,1 olmuştu.

    Bu hafta, ekonomide veri trafiği yoğun #1

    2 Aralık Cuma günü dış ticaret verileri aktarılacak

    Bu hafta gözlerin çevrileceği diğer bir veri de 2 Aralık Cuma günü Ticaret Bakanlığınca açıklanması beklenen dış ticaret verileri olacak.

    Geçen ay ihracat 21,3 milyar dolara çıkarken, bu en yüksek ekim ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçmişti. İthalat da söz konusu ayda 29 milyar 303 milyon dolara yükselmiş, dış ticaret açığı ise 8 milyar 6 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

    Enflasyon gelecek hafta açıklanacak

    Enflasyon rakamları da gelecek hafta 5 Aralık pazartesi günü açıklanacak.
    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,83 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157,69 olarak kaydedilmişti.

    Bu hafta, ekonomide veri trafiği yoğun #2

    İşsizlik rakamları 12 Aralık Pazartesi

    Gelecek ay takip edilecek diğer verilere de bakıldığında, işsizlik rakamları 12 Aralık Pazartesi günü belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı veride işsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçmişti.

    12 Aralık'ta inşaat maliyet endeksleri

    Ayrıca aynı gün ekim ayına ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri açıklanacak.

    Sanayi üretim endeksi de 13 Aralık Salı günü kamuoyuna duyurulacak. Endeks, eylülde aylık bazda yüzde 1,6 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,4 artış göstermişti.

    15 Aralık Perşembe günü konut istatistikleri

    Hazine ve Maliye Bakanlığı da kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Aralık Perşembe günü açıklayacak. Aynı gün kasım ayı konut satış istatistikleri de açıklanacak.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından yasalaşacak.


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