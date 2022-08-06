Bu hafta yatırım araçları performansı

Haftalık yayınlanan yatırım araçlarının performanslarına bakıldığında bu hafta en çok Borsa'nın kazandırdığı görüldü.

Bu hafta Borsa İstanbul'da Bist 100 endeksi, en yüksek değerine çıkarak yatırımcının yüzünü en çok güldüren seçenek olarak öne çıktı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 6,10, altının gram satış fiyatı yüzde 0,71, dolar/TL yüzde 0,21 değer kazandırırken euro/TL ise 0,04 değer kaybetti.

Borsa İstanbul haftalık olarak yüzde yüzde 6,10 kazandırdı

AA'nın haberine göre, BIST 100 endeksi, en düşük 2.600,28, en yüksek 2.762,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,10 artarak 2.750,49 puandan tamamladı.

Altın, yatırımcısına yüzde 0,71 kazanç sağladı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,71 kazançla 1.021,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 artışla 6.842 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.663 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.675 liraya çıktı.

Dolar yüzde 0,21 değer kazandı

Bu hafta ABD doları yüzde 0,21 değer kazanarak 17,9580 liraya yükseldi, euro yüzde 0,04 düşüşle 18,2510 liraya geriledi.

Yatırım fonlarının kazançları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,04 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,15 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.