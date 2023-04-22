Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı Yatırım araçları her hafta farklı sonuçlar veriyor. Geçen haftanın kazandıranı altın olurken bu hafta borsa ve altın kaybettiren yatırımların arasında yer aldı.

AA

Yatırımcılar seçeneklerin arasında en çok hangisinin kazandırdığını merak ediyor.

Yatırım araçlarından borsa, döviz ve altın mercek altına alındı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,58 kayıpla 5.012,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.975,48 puanı, en yüksek ise 5.138,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,31 azalışla 4.774,73 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,86 kayıpla 8.097,49 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,17 düşüşle 4.330,51 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,05 azalışla 5.128,67 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,57 ile İpek Doğal Enerji oldu.

Altın düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,95 azalışla 1.248 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 kayıpla 8 bin 361 liraya geriledi.

Dolar yükseldi

Doların satış fiyatı yüzde 0,20 değer kazanarak 19,4060 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,37 düşüşle 21,2780 lira oldu.

İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,23 arttı

Geçen hafta 24,2410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,23 kazançla 25,5100 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,69 değer kazanarak 22,8180 liradan alıcı buldu.