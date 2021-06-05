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    Bu hafta yurt içi piyasalar pozitif seyretti

    Hafta içinde açıklanan verilere göre Türkiye 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyürken, enflasyon da yıllık bazda 7 ayın ardından ilk kez gerileyerek yüzde 16,59'a indi.
    • AA
    • 05.06.2021 - 12:47
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    Bu hafta yurt içi piyasalar pozitif seyretti

    Yurt içi piyasaların odağında bu hafta TÜFE ve büyüme verileri bulunurken, dolar kurunun dalgalı seyrettiği haftada BIST 100 endeksi, söz konusu verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve dünya genelindeki ekonomik aktivitede görülen toparlanmanın etkisiyle haftayı yükselişle tamamladı.

    TL STOPAJ DESTEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

    Öte yandan, hafta içinde Türk Lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Temmuz 2021'e uzatılırken, söz konusu kararın banka hisselerine olumlu yansıdığı görüldü.

    BİST 100 ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

    Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi alıcılı bir seyir izleyerek haftayı yüzde 0,76 artışla 1.432,93 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın önemli direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

    Türk Lirası ise ABD'de açıklanan istihdam verileriyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış baskısına paralel değer kaybetti. Dolar/TL 8,7738 ile zirvesini görmesinin ardından bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,2 değer kazanarak 8,6626 seviyesinden kapanış yaptı.

    Bu hafta yurt içi piyasalar pozitif seyretti #1

    YENİ DOGALGAZ REZERVİ PİYASALARA OLUMLU YANSIYACAK

    Analistler, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervinin gelecek hafta pay piyasalarına olumlu yansıyabileceğini söyledi.

    ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAKİP EDİLECEK VERİLER

    7 Haziran haftasında yurt içinde pazartesi Hazine nakit dengesi, perşembe işsizlik ve cuma günü sanayi üretimi  takip edilecek.

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