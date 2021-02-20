Bu haftanın kazandıranı borsa oldu, altın ve döviz kaybettirdi

Bu haftanın kazandıranı borsa oldu, altın ve döviz kaybettirdi

Her haftanın bitiminde yatırımcıların seçimlerinin sonuçları paylaşılıyor. Sonuçlara göre bu haftanın kazandıranı "borsa" oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,42 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı ise yüzde 3,06, dolar/TL yüzde 1,02, euro/TL yüzde 0,80 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.522,08, en yüksek 1.575,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,42 artarak 1.560,34 puandan tamamladı.

24 AYAR KÜLÇE ALTININ GRAM SATIŞ FİYATI BU HAFTA YÜZDE 3,06 KAYIPTA

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,06 kayıpla 398,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,04 azalışla 2 bin 648 liraya geriledi. Geçen hafta 667 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647 liraya düştü.

ABD DOLARI YÜZDE 1,02 DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 1,02 değer kaybederek 6,9610 liraya, euro da yüzde 0,80 azalarak 8,4340 liraya geriledi.

YATIRIM VE BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA DÜŞÜŞ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.