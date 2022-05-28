Bu haftanın yatırım araçları performansı açıklandı

Yatırımcıların tercihleri farklı farklı değerleniyor. Her haftanın, ayın, üç ayın ve yılın sonuçlarına göre hangi yatırımın araçlarının daha fazla değerlendiği belli oluyor.

Geçen haftada Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,80, altının gram satış fiyatı yüzde 2,85, euro/TL yüzde 4,28, dolar/TL ise yüzde 2,61 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, yüzde 2,80 arttı

BIST 100 endeksi, en düşük 2.346,12, en yüksek 2.470,04 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,80 artarak 2.438,84 puandan tamamladı.

Altının gram satış fiyatı yüzde 2,85 kazandırdı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,85 kazanımla 966,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 artışla 6.477,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.542,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.585 liraya çıktı.

Dolar yüzde 2,61 değerlendi

Bu hafta ABD doları yüzde 2,61 değer kazanarak 16,3020 liraya, euro da yüzde 4,28 artışla 17,5030 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,91 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.