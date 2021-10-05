Bursa'daki köyde ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor

Bursa'da bir yaylada kurulan, temiz havası ve manzarasıyla dikkat çeken köyde ev fiyatları lüks semtlerle yarış halinde.

Bursa'da İnegöl ilçesinin Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında 1.200 rakımlı yaylada 500 hane bulunuyor. Böylece yaylada ikinci bir köy oluşturularak temiz havadan daha çok yararlanılan bir dünya kurulmuş.

Boğazova yaylasında ormanın içinde bulunan, ağaçlarla kaplı, tabiat harikası köy, herkesi manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor.

TURİST AKINI YAŞANIYOR

Bölgede bulunan alabalık tesislerine ve piknik alanlarına hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.

KÖY, LÜKS SEMTLERLE YARIŞIYOR

Tabiat harikası köyde ev fiyatları Bursa'nın lüks semtlerindeki ev fiyatlarıyla yarışıyor.

EVLERİN FİYATI 500 BİN LİRADAN BAŞLAYIP, 3 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Boğazova yaylasında evlerin fiyatı 500 bin liradan başlayıp, 3 milyon liraya kadar çıkıyor. Köyde çok az sayıda satılık ev bulunurken, bulunan satılık evler de cep yakıyor.

KÖYDEKİ 500 EVİN TAMAMI PAHALI

Boğazova yaylasını görenin hayran olduğunu ifade eden Ömer Ağdık, "Burası tabiatı havasıyla her insanın keşfetmesi gereken bir yer. Köyde alabalık çiftlikleri var. Köyde lüks evler var. Burada 1.200 rakım bulunuyor. Burayı gelip görenler hayran kalıyor. Burada 500 hane var. Ucuz ev yok. Ev fiyatları 500 bin liradan başlıyor yukarıya doğru çıkıyor." dedi.