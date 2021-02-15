Bu yıl 14 Şubat, çiçekçilerin yüzünü güldürmedi

Sakarya’da da 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle hafta sonu kısıtlamalarından muaf olan çiçekçiler, satışlardan geçen senelerdeki verimi alamadı.

14 Şubat Sevgililer Günü için 3 günlük muafiyet tanıması sonrasında çiçekçiler, vitrinlerini kırmızı güller başta olmak üzere renk renk çiçeklerle doldurdu.

Geçen senelere göre buruk geçen 14 Şubat Sevgililer Günü, bu sene pandemi gölgesinde geçtiği için çiçekçilerin yüzünü güldürmedi.

"SİPARİŞ OLDUĞU KADAR İŞ YAPABİLDİK"

14 Şubat Sevgililer Günü’nün geçen senelere göre verimli olmadığını belirten ve 10 yıldır çiçekçilik yapan 63 yaşındaki Sıdıka Çankaya Kafa, “Bu seneki beklentilerimiz çok güzel olamadı. Çünkü pandemi var ve insanlar sokağa çıkamıyor. O yüzden sipariş olduğu kadar iş yapabildik. Güllerimizin tamamını satamadık, diğer çiçeklerimizin de tamamını satamadık. İnsanların ekonomik güçleri de pandemiden dolayı olmadıkları için bu işe çok önem vermediler.

"GEÇEN SENELERİN YARISI KADAR BİLE İŞ OLMADI"

Bu sene güzel geçmedi hatta geçen senelerin yarısı bile olmadı. İnşallah bundan sonraki Sevgililer Günü için güzel olacağını düşünüyoruz. Her şey güzel olacak diye bekliyoruz, pandemi bitecek, işler düzelecek. Herkesin sevdiğine, sevdiği gibi eşlerine çiçekler alabilecek günlerin gelmesini umutla bekliyoruz.” dedi.