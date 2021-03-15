Bu yıl dijital reklam harcamaları 5.5 milyar lirayı aşabilir

Sektör temsilcileri, 2020 yılında 5 milyar 100 milyon lira olan dijital reklam harcamalarının, 2021 yılında 5 milyar 500 milyon lirayı aşabileceği öngörüyor.

Pandeminin de etkisiyle hızla büyüyen dijital reklam sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren Wolf Kurucu Ortağı Nihat Selçuk, internet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte markaların reklam çalışmalarında köklü değişiklikler yaşandığını vurguladı.

DİJİTALDE SINIR TANIMAYAN BİR DÜNYA VAR

Dijitalleşme, markalara sınırları olmayan bir dünya sunarken aynı zamanda rekabeti de artırdı. Çalışmalarda teknolojik altyapı ve teknikler de önem kazandı.

2020'DE DİJİTAL REKLAM PASTASI 5.1 MİLYAR LİRA OLDU

We Are Social raporuna göre, Türkiye’deki dijital reklam harcamaları 2020 yılında 5 milyar 100 milyon Türk Lirası oldu. Bu harcamalarda ilk sırayı 1 milyar 800 milyon Türk Lirası ile arama motoru reklamları alırken, onu 1 milyar 400 milyon Türk Lirası ile sosyal medya reklamları, 885 milyon Türk Lirası ile banner reklamlar ve 676 milyon Türk Lirası ile video reklamlar takip etti.

"2021 DİJİTAL REKLAM HARCAMALARI 5.5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Wolf Kurucu Ortağı Nihat Selçuk, “Pandemi döneminde tüm dünya gibi Türkiye’de de dijital dönüşüm, 5 yılda gelmesi beklenen konuma bir anda ulaştı. Markaların dijitalde varlık göstermeleri ise ayakta kalabilmelerinin temel şartlarından biri oldu. Bu tablo bize, geçici bir süreçten ziyade erken bir aydınlanma yaşandığını gösteriyor. Dijitale yapılan yatırımların hızla artacağı da aşikar. 2021 yılı dijital reklam harcamalarının 5 milyar 500 milyon Türk Lirası’nın üstüne çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

GÜNDE ORTALAMA 7 SAAT 57 DAKİKA DİJİTALDE GEÇİRİLİYOR

2020 yılında Türkiye’deki internet kullanıcılarının sayısının 3 milyon 700 bin kişi arttığını söyleyen Selçuk, “Kullanıcı sayısının yanı sıra, dijital mecralarda geçirilen süre de markalara dijital reklam yatırımlarıyla ilgili fikir veriyor. We Are Social’ın raporuna göre, Türkiye’de 16-64 yaş arası internet kullanıcıları günde ortalama 7 saat 57 dakika süresince internette aktif, dolayısıyla dijital reklamlarla karşılaşıyor. Bu sürenin 2 saat 57 dakikası ise Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında geçiyor.” diye konuştu.