Bu yıl dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin lideri güneş olacak Dünya fosil yakıtları terk ederek yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor ve kapasitesini artırma yarışına giriyor. Uzmanlar da dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl güneş liderliğinde rekor büyüme göstereceğini düşünüyor.

AA

Dünya hızla fosil yakıtları bırakıyor ve 2023, yenilenebilir enerji yatımların rekor kıracağı bir yıl olarak düşünülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Yenilenebilir Enerji Piyasa Güncellemesi raporunu yayınladı.

Rapora göre, dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl 440 gigavatla rekor büyüme göstereceği ve bu artışın yüzde 65'inin güneş enerjisi santrallerinden sağlanacağı öngörülüyor.

Bu yıl yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyüme geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde artacak.

Bugüne kadar kaydedilen en büyük büyüme bekleniyor

Rapordaki ana senaryoya göre, yenilenebilir enerjide bu yıl beklenen 440 gigavatlık artış, yıllık bazda bugüne kadar kaydedilen en büyük büyüme olacak.

Daha çok çatı tipi güneş enerjisi santralleri göreceğiz

Güneş enerjisindeki yeni kapasite, bu yıl yenilenebilir enerjideki toplam kapasite artışının yüzde 65'ini oluştururken, yüksek elektrik fiyatları nedeniyle özellikle çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin kurulumu büyümenin itici gücü olacak.

Karasal rüzgar enerjisinde yüzde 70 artış yaşanacak

Rüzgar enerjisinde son birkaç yıldır yaşanan aksama bu yıl aşılacak ve karasal rüzgar enerjisinde yüzde 70 artışla 107 gigavat ilave kapasite devreye alınacak. Böylece, rüzgar enerjisinde tüm zamanların en yüksek kapasite artışı bu yıl görülecek.

Beklenti: 4 bin 500 gigavat

Bu yıl ve 2024'teki öngörülen büyümeyle, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 4 bin 500 gigavata ulaşacağı hesaplanıyor. Bu kapasite, ABD ve Çin'in toplam elektrik kapasitesine eşit seviyede.

Çin lider

Dünyadaki yenilenebilir enerji kapasitesi artışında başı çeken Çin, bu alandaki "tartışmasız lider" pozisyonunu güçlendirecek.

Çin, 2024'te kara rüzgar enerjisi kapasitesindeki büyümenin yüzde 60'ını, deniz üstü rüzgar enerjisinde yüzde 70'ini ve güneş enerjisinde yüzde 50'sini oluşturacak.

ABD, Avrupa ve Hindistan da bu yıl ve 2024'te yenilenebilir enerjide yüksek kapasite artışlarının görüleceği bölgeler olacak.

"Bu yıl dünya elektrik sistemlerine rekor düzeyde yenilenebilir enerji kapasitesi eklenecek"

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneş ve rüzgarın yeni küresel enerji ekonomisinin hızla genişlemesine öncülük ettiğini ve bu yıl dünya elektrik sistemlerine rekor düzeyde yenilenebilir enerji kapasitesi ekleneceğini belirterek şöyle konuştu: