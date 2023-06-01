Bu yıl dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin lideri güneş olacak

Dünya hızla fosil yakıtları bırakıyor ve 2023, yenilenebilir enerji yatımların rekor kıracağı bir yıl olarak düşünülüyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Yenilenebilir Enerji Piyasa Güncellemesi raporunu yayınladı.
Rapora göre, dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl 440 gigavatla rekor büyüme göstereceği ve bu artışın yüzde 65'inin güneş enerjisi santrallerinden sağlanacağı öngörülüyor.
Bu yıl yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyüme geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde artacak.
Bugüne kadar kaydedilen en büyük büyüme bekleniyor
Rapordaki ana senaryoya göre, yenilenebilir enerjide bu yıl beklenen 440 gigavatlık artış, yıllık bazda bugüne kadar kaydedilen en büyük büyüme olacak.
Daha çok çatı tipi güneş enerjisi santralleri göreceğiz
Güneş enerjisindeki yeni kapasite, bu yıl yenilenebilir enerjideki toplam kapasite artışının yüzde 65'ini oluştururken, yüksek elektrik fiyatları nedeniyle özellikle çatı tipi güneş enerjisi santrallerinin kurulumu büyümenin itici gücü olacak.
Karasal rüzgar enerjisinde yüzde 70 artış yaşanacak
Rüzgar enerjisinde son birkaç yıldır yaşanan aksama bu yıl aşılacak ve karasal rüzgar enerjisinde yüzde 70 artışla 107 gigavat ilave kapasite devreye alınacak. Böylece, rüzgar enerjisinde tüm zamanların en yüksek kapasite artışı bu yıl görülecek.
Beklenti: 4 bin 500 gigavat
Bu yıl ve 2024'teki öngörülen büyümeyle, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 4 bin 500 gigavata ulaşacağı hesaplanıyor. Bu kapasite, ABD ve Çin'in toplam elektrik kapasitesine eşit seviyede.
Çin lider
Dünyadaki yenilenebilir enerji kapasitesi artışında başı çeken Çin, bu alandaki "tartışmasız lider" pozisyonunu güçlendirecek.
Çin, 2024'te kara rüzgar enerjisi kapasitesindeki büyümenin yüzde 60'ını, deniz üstü rüzgar enerjisinde yüzde 70'ini ve güneş enerjisinde yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD, Avrupa ve Hindistan da bu yıl ve 2024'te yenilenebilir enerjide yüksek kapasite artışlarının görüleceği bölgeler olacak.
"Bu yıl dünya elektrik sistemlerine rekor düzeyde yenilenebilir enerji kapasitesi eklenecek"
IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneş ve rüzgarın yeni küresel enerji ekonomisinin hızla genişlemesine öncülük ettiğini ve bu yıl dünya elektrik sistemlerine rekor düzeyde yenilenebilir enerji kapasitesi ekleneceğini belirterek şöyle konuştu:
Bu kapasite, Almanya ve İspanya'nın toplam kurulu gücünden fazla. Küresel enerji krizi, yenilenebilir enerji kaynaklarının sadece daha temiz değil, aynı zamanda daha güvenli ve uygun fiyatlı olduğunu gösterdi. Hükümetler, bu kaynakları daha hızlı devreye alma çabasıyla enerji krizine cevap veriyor. Ancak daha güçlü bir büyüme elde etmek bazı temel zorlukların de ele alınması anlamına geliyor. Politikaların değişen piyasa koşullarına uyum sağlaması gerekiyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin muazzam potansiyelinden tam olarak faydalanabilmemiz için elektrik şebekelerinin kapasitesini artırmamız ve genişletmemiz gerekiyor.