Bu yıl en çok market fiyatları konuşuldu Vatandaşta oluşan indirim beklentisinin medya yansımaları mercek altına alındı. Araştırmanın sonuçlarına göre, fahiş fiyatla yapılan mücadele, medya haberleri ile desteklendi.

Özel Haber

Marketlerdeki fiyatların artışı ve bu artışın denetlenmesiyle alınan önlemler medya haberlerine sık sık konu oldu.

Öyle ki bu konuda yapılan bir araştırma sonucuna göre "marketler" en çok konuşulan konu haline geldi.

Medya Takip Merkezi (MTM) fahiş fiyatlar sonrası vatandaşta oluşan indirim beklentisinin medya yansımalarını mercek altına aldı.

EN ÇOK MARKETLER KONUŞULDU

Araştırmaya göre; 2024’te indirim haberlerinde bir önceki döneme göre yüzde 59’lük bir artış yaşanırken, "marketler" ise indirim konusunda en çok konuşulan sektör oldu.

KURUMLAR ÜYELERİNE ÇAĞRI YAPTI

Ortaya çıkan bu durum karşısında Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği’nin (TÜRES) başını çektiği oda, dernek ve birlikler de piyasada baş gösteren durgunluğu aşmak için üyelerine çağrı yapmaya başladı.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

10 bini aşkın yazılı basın, TV ve internet haber sitesi üzerinden 1 Ocak-17 Temmuz 2023 ve 2024 tarihleri arasını kapsayan analiz sonuçları; medyanın, piyasada oluşan indirim taleplerine kayıtsız kalmadığını ortaya koyuyor.

İNDİRİM HABERLERİ ZİRVEDE

Rapora göre, 2024’te indirim haberleri bir önceki döneme göre yüzde 59’lük bir artışla 41 bin 134’ten 65 bin 285’e yükselmiş durumda.