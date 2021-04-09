Bu yılın ilk poşet beyannamesinin ay sonuna kadar verilmesi gerekiyor

Bu yılın ilk poşet beyannamesinin ay sonuna kadar verilmesi gerekiyor

Plastik poşet, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalajlar için geçen yıl 6’şar aylık dönemlerle doldurulan geri kazanım katılım payı beyannamesi, bu yıldan itibaren 3 ayda bir verilecek.

Plastik poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalajlar için de için geri kazanım katılım payı (GEKAP) ödenmesi şartı getirilirken, bu yıla ilişkin payın beyan ve ödeme süresi ay sonunda dolacak.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TAHSİLATI

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken, geçen yıl da bu yıl uygulamanın ikinci aşamasına geçilmişti.

Bu kapsamda, lastik, akümülatör, pil, madeni ve bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyasına sağlanan kolaylıklar kapsamında, geçen yıl mart ayında yapılan düzenlemeyle GEKAP'ın ödeme dönemleri ertelenerek 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak yeniden belirlenmişti.

AYIN SON GÜNÜ SAAT 23.59'A KADAR

Geri kazanım katılım payı beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.

BU YILIN İLK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ 30 NİSAN'A KADAR VERİLMELİ

Buna göre, bu yıl itibarıyla üçer aylık dönemlerle GEKAP beyannamesi verilmesi dönemi başlarken, ocak-şubat-mart aylarına ilişkin bu yılın ilk geri kazanım katılım payı beyannamesinin 30 Nisan'a kadar verilmesi gerekiyor. Beyannameye ilişkin pay ödemeleri de yine aynı dönemde yapılacak.

Nisan-mayıs-haziran dönemine ilişken GEKAP beyan ve ödemeleri 31 Temmuz, temmuz-ağustos-eylül dönemine ilişin beyan ve ödemeler 31 Ekim, ekim-kasım-aralık aylarına ilişkin beyan ve ödemeler ise 31 Ocak 2022'ye kadar gerçekleştirilecek.

UYGULANACAK GEKAP TUTARLARI

Öte yandan 2021 yılında uygulanacak GEKAP tutarları da yıl başında belirlenmişti. Bu çerçevede poşet için adet başına 19 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı, lastikler için türüne göre adet başına 2,1-10,9 lira, akümülatörler için kilogram başına 5,4-54 kuruş, piller için kilogram başına 2,1-16 lira, yağlarda kilogram başına 10,9-54 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilogram başına 21-32 kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1,09 kuruş, ambalajlarda (plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlar) litresine göre adet başına 1,09-10,9 kuruş olarak belirlendi.