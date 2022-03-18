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    Buca'da kadınlar emekleriyle sahada

    İzmir'in şirin ilçesi Buca'da kadınlar, evlerinde kendi mutfaklarında her zaman yaptıkları lezzetleri bu kez üretici pazarında satışa sundu.
    • AA
    • 18.03.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 12:40
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    Buca'da kadınlar emekleriyle sahada

    Buca’da kadınlar, ürettiklerini tükeciler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

    Kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, Üretici Kadınlar Pazarı’nı açtı.

    KADINLAR EV EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYOR

    Tamamen el emeğiyle üretilen ürünler Bucalılardan büyük ilgi görürken, kadınlar ise ev ekonomilerine katkı sağladı.

    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda takıdan dekoratif süslere, gözlemeden sarmaya, zeytinden pekmez ve reçele kadar birçok ürün uygun fiyatla satışa sunuldu.

    Buca

    AİLE BÜTÇESİNE KATKI

    Üretici Nur Şener, “Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde takı kursu görüyorum. Buca Belediyesi'nin bize sağladığı imkânlar doğrultusunda böyle pazarlara çıkıyoruz. Ailemize de bu sayede katkıda bulunuyoruz. Buca Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

    Buca

    "EVİMDE GÖZLEME VE ERİŞTE YAPIYORUM"

    Habibe Tokmak ise “Evimde gözleme, erişte, mantı yapıyordum. Arkadaşlarım teşvik etti, ben de böyle pazarlara katılıyorum.” diye konuştu.

    Buca

    ÇOCUKLARINI OKUTUYOR

    Sakine Yavaş da el emeği ürünleriyle çocuklarını okuttuğunu, bunun için çok mutlu olduğunu söyledi.

    Buca

    Buca

    Buca


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