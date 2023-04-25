Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi yüzde 130 oldu Gıda ürünlerine ilişkin olarak ithalat rejimi kararında gümrük vergisi oranları artırılarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

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İthalat rejimi kararında bir kez daha değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'nın gıdada gümrük vergisi konusunda bu yeni kararı resmileşti.

Gıda ürünlerine ilişkin olarak ithalat rejimi kararında artırılan gümrük vergisi oranlarının kapsamında buğday, mısır ve arpada gümrük vergisi yüzde 130'a yükseldi.

Alınan karar 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla uygulamaya konacak.

Vergi yüzde 0'dan yüzde 130'a çıktı

Hasat dönemi öncesinde alınan karar gereğince ithalat rejimi uygulamasına göre buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 0'dan yüzde 130'a yükseltilmiş oldu.