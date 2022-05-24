Buğday fiyatı yükseldi, mısır fiyatı düştü

Hububat piyasasında, buğday fiyatları üretim endişeleri nedeniyle kazanımlarını artırdı. Buna karşılık mısır ve soya fasulyesi ise geriledi.

Hububat piyasasında, buğday fiyatları üretim endişeleri nedeniyle kazanımlarını artırdı. Buna karşılık mısır ve soya fasulyesi ise geriledi.

Buğday ekimi düşünce fiyatı yükseldi

Dünyada, buğdayın borsada işlem gören vadeli kontratları, bahar sezonunda buğday ekiminde düşüş görülmesi ve ABD'de kış sezonu buğday rekoltesine dair endişelerden destek bularak kazanımlarını artırırken, mısır başlıca mısır üreticisi Brezilya'da hafif don görülmesinin ardından hafifleyen üretim endişeleri nedeniyle geriledi. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,21 artışla 11,92 dolar/bushel, yani 438 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday'da farklı kaynaklara yönelindi

New Delhi merkezli bir işlemci, Karadeniz'den gerçekleştirilen buğday ihracatında aksamalar görülürken, alıcıların başka kaynaklara yönelmiş durumda olduğunu, bu kaynakların da olumsuz hava koşulları nedeniyle zorlandığını belirtti.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), pazar günü itibarıyla bahar sezonu buğday ekiminin yüzde 49 tamamlandığını, bu oranın beş yıllık ortalama olan yüzde 83'ün oldukça gerisinde kaldığını açıkladı.

Mısır yüzde 0,45 geriledi

Mısır yüzde 0,45 gerileyerek 7,82 dolar/bushel yani 307,9 dolar/ton seviyesine düştü. Soya fasulyesi yüzde 0,28 düşüşle 16,82 dolar/bushel yani 618 dolar/ton seviyesine geriledi.

Palm yağı fiyatlarının etkisi

Reuters'in haberine göre, işlemci, yükselen palm yağı fiyatlarının da soya yağına ve fasulyesine olan talebi artırdığını ifade etti.