Buğday fiyatları yükseldi

Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle oluşan Karadeniz'den gerçekleştirilen ihracata dair belirsizliğin devam etmesiyle yükseldi.

Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl üretimi ve ihracatında ağırlıklı rol oynuyor. Ukrayna'da savaş nedeni ile güvenlik sağlanamadığından tahıl üretimi yapılamıyor ve üretilenler de limanlarından dışarı çıkarılamadığı için ihraç edilemiyor. Üretim ve ihracatın kesilmesi, artan talebin karşılayamayacağı endişesine neden oldu.

Buğdayın vadeli kontratları arttı

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, yatırımcıların Ukrayna'daki limanlardan buğday ihracatının yeniden başlatılması için sürdürülen diplomatik müzakereleri değerlendirmesiyle dünkü kayıplarını telafi ederek yükseldi.

Rusya'nın Karadeniz üzerindeki sevkiyat kanallarını yeniden kullanıma açacağı yönündeki açıklamalar bu hafta buğday fiyatlarını baskıladı, ancak piyasa yine de bölgeden yapılan buğday ihracatının artacağı beklentileriyle kaygılı kaldı.

Mısır vadeli kontratlarda yüzde 0,22 artış yaşandı

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0,22 artışla 10,43 dolar/bushel, yani 383,2 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır yüzde 0,44 gerileyerek 7,28 dolar/bushel yani 286.6 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi yüzde 0,06 değer kazanarak 16,91 dolar/bushel yani 621,3 dolar/ton seviyesine yükseldi.