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    Buğdayda sezon beklentisi 19 milyon ton

    Yayınlanan raporla göre buğdayda bu sezon rekoltenin 19 milyon ton olması bekleniyor.
    • AA
    • 25.04.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 17:00
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    Buğdayda sezon beklentisi 19 milyon ton

    Ulusal Hububat Konseyinin 2020-2021 Üretim Yılı Buğday Değerlendirme Raporu'na göre, ekim-mart döneminde düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının altında kaldı.

    40 YILIN EN KURAK SONBAHARI

    Bu dönem yağışın en az düştüğü bölge İç Anadolu olurken, Ege ve Karadeniz bölgelerinde ise son 40 yılın en kurak sonbaharı yaşandı.

    Marmara haricinde tüm bölgelerde kış yağışlarının uzun yıllar ortalamalarına göre azaldığı ve en fazla azalışın yüzde 31 ile İç Anadolu'da gerçekleştiği görüldü.

    MART YAĞIŞLI GEÇİNCE KURAKLIĞI BİR ÖLÇÜDE TELAFİ ETTİ

    Mart ayının yağışlı geçmesi ise kuraklığın olumsuz etkilerini belirli ölçüde telafi edilebilme imkanını ortaya çıkardı. Mart yağışları büyüme ve gelişme açısından yeterli, rekolte umutlarının devamı açısından olumlu değerlendirildi.

    Buğdayda sezon beklentisi 19 milyon ton ViDEO

    Buğdayda sezon beklentisi 19 milyon ton #1

    BUĞDAY VERİMİ AÇISINDAN NİSAN-MAYIS YAĞIŞLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

    Rapora göre, Türkiye'de buğday ekim alanının 7 milyon 100 bin hektarın üzerine olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl 20 milyon ton olan buğday üretiminin bu sezon yüzde 5 azalışla 19 milyon ton olacağı öngörülüyor.

    MAKARNALIK BUĞDAY EKİMİNDE ARTIŞ

    Öte yandan, fiyat avantajı daha fazla olan makarnalık buğday ekiminde artış olduğu değerlendiriliyor. Ülkede makarnalık buğday ekim alanında yüzde 3-4 artış yaşandığı belirtiliyor.

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