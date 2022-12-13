Bugün ABD'nin enflasyon verileri bekleniyor

Küresel piyasalar, bugün açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı.

ABD'deki para politikası hareketleri ve enflasyon başta olmak üzere açıklanacak tüm veriler, dünyanın merkezinde kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yarın faiz kararı alacak. Bu kararın öncesi hakim olan temkinli seyrin, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor.

AB'de enflasyonun gerilemesi bekleniyor

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor.

Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor.

Almanya'da enflasyon değişikliği beklenmiyor

Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.

Analistler, ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artıracağını belirterek, iki ay önce zirvesini gören çekirdek enflasyona dair gelişmelerin daha fazla önem taşıdığını söyledi.

Tüketiciler enflasyonun düşeceği görüşünde

Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayınlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu.

"Enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli taraf belirlenecek"

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak TÜFE ve yarınki Fed'in faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, pay piyasalarında hareketliliğin artabileceğini söyledi.

AA'nın haberine göre, yurt içi piyasalarda ise pozitif ayrışmanın sürdüğüne işaret eden analistler, artabilecek oynaklık ortamına karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini kaydetti.





Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, ekim ayı perakende satışlar

10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE

10.00 İngiltere, ekim ayı işsizlik oranı

13.00 Almanya, aralık ZEW ekonomik güven endeksi

16.30 ABD, kasım ayı TÜFE