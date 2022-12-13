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    Bugün ABD'nin enflasyon verileri bekleniyor

    Küresel piyasalar, bugün açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı.
    • 13.12.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:55
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    Bugün ABD'nin enflasyon verileri bekleniyor

    ABD'deki para politikası hareketleri ve enflasyon başta olmak üzere açıklanacak tüm veriler, dünyanın merkezinde kalmaya devam ediyor.

    ABD Merkez Bankası (Fed) yarın faiz kararı alacak. Bu kararın öncesi hakim olan temkinli seyrin, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor.

    AB'de enflasyonun gerilemesi bekleniyor

    ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor.

    Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor.

    Enflasyon

    Almanya'da enflasyon değişikliği beklenmiyor

    Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.

    Analistler, ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artıracağını belirterek, iki ay önce zirvesini gören çekirdek enflasyona dair gelişmelerin daha fazla önem taşıdığını söyledi.

    Tüketiciler enflasyonun düşeceği görüşünde

    Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayınlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu.

    "Enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli taraf belirlenecek"

    Analistler, ABD'de bugün açıklanacak TÜFE ve yarınki Fed'in faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, pay piyasalarında hareketliliğin artabileceğini söyledi.

    AA'nın haberine göre, yurt içi piyasalarda ise pozitif ayrışmanın sürdüğüne işaret eden analistler, artabilecek oynaklık ortamına karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini kaydetti.

    Bugün ABD nin enflasyon verileri bekleniyor #2

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

    10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi
    10.00 Türkiye, ekim ayı perakende satışlar
    10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE
    10.00 İngiltere, ekim ayı işsizlik oranı
    13.00 Almanya, aralık ZEW ekonomik güven endeksi
    16.30 ABD, kasım ayı TÜFE


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