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- Bugün ABD'nin enflasyon verileri bekleniyor
Bugün ABD'nin enflasyon verileri bekleniyor
- 13.12.2022 - 09:44
- Güncelleme : 13.12.2022 - 09:55
ABD'deki para politikası hareketleri ve enflasyon başta olmak üzere açıklanacak tüm veriler, dünyanın merkezinde kalmaya devam ediyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) yarın faiz kararı alacak. Bu kararın öncesi hakim olan temkinli seyrin, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ile yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor.
AB'de enflasyonun gerilemesi bekleniyor
ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor.
Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor.
Almanya'da enflasyon değişikliği beklenmiyor
Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.
Analistler, ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artıracağını belirterek, iki ay önce zirvesini gören çekirdek enflasyona dair gelişmelerin daha fazla önem taşıdığını söyledi.
Tüketiciler enflasyonun düşeceği görüşünde
Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayınlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu.
"Enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli taraf belirlenecek"
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak TÜFE ve yarınki Fed'in faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, pay piyasalarında hareketliliğin artabileceğini söyledi.
AA'nın haberine göre, yurt içi piyasalarda ise pozitif ayrışmanın sürdüğüne işaret eden analistler, artabilecek oynaklık ortamına karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi
10.00 Türkiye, ekim ayı perakende satışlar
10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE
10.00 İngiltere, ekim ayı işsizlik oranı
13.00 Almanya, aralık ZEW ekonomik güven endeksi
16.30 ABD, kasım ayı TÜFE