Bugün çiftçilere 38,3 milyon liralık tarımsal destekleme yapılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 38 milyon 293 bin 356 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

AA

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçiler desteklenmeye devam ediliyor.

Çiftçilere yaklaşık 38 milyon 293 bin 356 liralık liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Süt içerik analizi desteği ve bitki karantinası desteği yapıldı

Paylaşımda, ödemeler kapsamında ıslah amaçlı süt içerik analizi desteği kapsamında 22 milyon 466 bin 200 lira ve bitki karantinası desteği olarak 15 milyon 827 bin 156 lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.