Bugün gözler Fed'in faiz kararına çevrildi Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izliyor. Bu akşam açıklanacak Fed faiz kararının da sabit tutulması bekleniyor.

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 artarak beklentilerinin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

"Faiz sabit bırakılacak"

Enflasyon verilerinin ardından Fed'in bugünkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin sabit tutulacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in gelecek ayki faiz kararı konuşulmaya başladı

Öte yandan, enflasyonun hala Fed'in hedeflediği seviyenin oldukça üzerinde olması nedeniyle temmuz ayına yönelik "şahin" fiyatlamalar etkilenmezken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor. Banka'nın nihai faiz oranını da yüzde 5,25-5,50 seviyesinde oluşturacağı tahmin ediliyor.

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faiz oranlarının muhtemel artış hızının bankalar için önemli olabileceğini açıkladı.

Fitch yayınladığı raporda, yetkililerin nihayetinde para politikasını sıkılaştırmaları durumunda, TL faiz oranı artışının Türk bankaları üzerindeki etkisinin artışın büyüklüğüne ve hızına bağlı olacağını belirtti.

Raporda ılımlı ve kademeli TL faiz artışının özellikle makro ve finansal istikrar risklerini azaltması halinde, genel olarak kredi notu için pozitif olabileceği belirtildi. Fakat büyük çaplı ve hızlı faiz artışı yapılması durumunda kredi arzının darılmasına bağlı olarak aktif kalitesinde önemli bozulmalar olabileceği de tahmin edildi.

Brent petrol arttı ons altın azaldı

Emtia fiyatları ise enflasyon ve resesyon ikilemi arasında karışık seyrini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 3 yükselişle 74,4 dolara çıkarken, altının ons fiyatı 0,7 azalışla 1.949 dolara geriledi.

Yurt içinde veri gündemi sakin

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtiyor

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 İngiltere, nisan ayı sanayi üretimi, dış ticaret dengesi

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mayıs ayı ÜFE

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı