Bugün hesaplarda! Tarımsal destekleme ödemesi yapılıyor Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bugün toplamda 430,5 milyon liralık ödemenin tarım ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

ensonhaber.com

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, yapılan desteğin hayırlı olmasını dileyerek, "sen üret yeter" etiketiyle bir grafik de aktardı.

Grafikte, desteğin hayvan hastalığı tazminatı, kırsal kalkınma yatırımları ve afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem başlıklarında yapılacağı öngörüldü.

430,5 milyon lira desteğin detayları

Hayvan hastalığı tazminatı desteği: 407 milyon 840 bin 820 TL

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 14 milyon 690 bin 468 TL

Afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği: 8 milyon 58 bin 450 TL