Bugün piyasalar kapalı! Altının gram fiyatı 1.247 lira seviyesinden işlem görüyor ABD'nin ekonomi gündemi yurt içinde altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

AA

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 1.246 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, uluslararası piyasalarda güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.252 lira seviyesinde işlem gördüyse de 1.271 liraya geriledi.

Yurt içinde tam altın 8 bin248 liradan, yarım altın 4 bin 124 liradan ve Cumhuriyet altını ise 8 bin 401 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,2 gerileyerek 1.957 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 1.967 dolardan alıcı buluyor.

Pay piyasalarında pozitif seyir

ABD'de borç limiti konusundaki müzakereler sürerken anlaşmaya varılacağına dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip ediliyor

Para politikası cephesinde ise Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, mevcut verilerin henüz haziranda faiz artırımının durdurulmasının uygun olacağına işaret etmediğini aktardı.

Analistler, ABD'de borç limitine ilişkin gelişmeler ve Fed yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Yurt içi piyasalar kapalı

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu vurgulayan analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını dile getirdi

Altının onsunda destek ve direnç konumu

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.