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    Bulgar turistlerin gözdesi Edirne, turist sayısında İstanbul’dan sonra ikinci

    Kültür ve Turizm Bakanlığı şubat ayında turistlerin sayısını açıkladı. Yayınlanan veriler içinde Bulgaristan'dan gelen turistlerin sayısı dikkati çekti.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:31
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    Bulgar turistlerin gözdesi Edirne, turist sayısında İstanbul’dan sonra ikinci

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı verilerine göre, Türkiye’de en çok turist ağırlayan iller arasında Edirne, İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

    ŞUBATTA TÜRKİYE'YE GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 186,52 ARTTI

    Bakanlıkça açıklanan verilere göre, Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 186,52 arttı.

    EDİRNE, İSTANBUL'DAN SONRA İKİNCİ İL OLDU

    En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken, Edirne’de ikinci sırada yerini aldı. Edirne’ye alışveriş yapmak için gelen Bulgaristanlı turistlerin sayısının her geçen gün arttığı, rakamlara yansıdı.

    Edirne

    TURİSTLER HAFTA SONU DAHA ÇOK YOĞUNLAŞIYOR

    Hafta sonu günleri daha yoğun olmak üzere hemen hemen her gün Edirne’ye gelen Bulgaristanlı turistler, tüm alışverişlerini kentteki işletmelerden gerçekleştiriyor.

    Bulgar turistlerin gözdesi Edirne, turist sayısında İstanbul’dan sonra ikinci VİDEO

    Edirne

    “BULGARLARI AKIN AKIN EDİRNE’YE GETİRİYORUZ”

    Bir tur otobüsünün kaptanı Özkan Vatansever, Bulgaristan vatandaşlarını akın akın Edirne’ye getirdiklerini söyledi.

    Vatansever, “Biz Kırcaali, Bursa hattında devamlı olarak çalışıyoruz. Yoğunluk hafta sonu olmak üzere Edirne’ye İstanbul’a tur olarak alışverişe gelenler, bu şekilde tatilini yapanlar, İstanbul’u ve Edirne’ye gezmeye gelenler perşembe ve cuma geceleri yoğun devam etmektedir. Fiyatlar uygun, fiyatların yanı sıra mağazalar olarak kaliteliyiz. Temizlik, giyim, yiyecek alıyorlar, her şey uygun.” dedi.

    Edirne

    DAHA ÇOK GİYİM VE YİYECEK ALIYORLAR

    Son zamanlarda Edirne’de Bulgar vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu ifade eden esnaf Gaffar Eker, “Bu son zamanlarda Edirne’de yoğunluk oluyor. Daha çok giyim ve yiyecek üzerine alışveriş yapıyorlar. Edirne için çok büyük bir yarar.” şeklinde konuştu.

    Edirne

    “TÜRKİYE’DE FİYATLAR DAHA UYGUN”

    Bulgaristan’dan Türkiye’ye fiyatlar uygun olduğu için geldiklerini söyleyen Bulgaristan vatandaşı Remzi Harıl, “Bugün gezmeye ve alışveriş yapmaya geldik. Genel olarak ihtiyacımız olduğu şeyleri alıyoruz. Bulgaristan’da var ama Türkiye daha uygun geliyor. Yemek yiyeceğiz alışveriş yapıp geri döneceğiz.” ifadelerini kulandı.

    Edirne

    Edirne

    Edirne

    Edirne

    Edirne

    Edirne


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