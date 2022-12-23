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    Bulgaristan: LNG kapasitesi için Türkiye'yle görüşüyoruz

    Bulgar Enerji Bakanı, "Gazın BOTAŞ şebekesinden sınırımıza geçmesi için görüşmeler yapıyoruz" dedi.
    • 23.12.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 14:23
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    Bulgaristan: LNG kapasitesi için Türkiye'yle görüşüyoruz

    Türkiye ile Bulgaristan arasında, doğalgaz konusunda müzakereler devam ediyor.

    Açıklama, Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov'dan geldi.

    Hristov, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak üzere görüşmelere devam ettiklerini söyledi.

    İlave 1 milyar metreküplük kapasite ihtiyacı

    LNG satın almakta sıkıntı yaşamadıklarını ancak bunların boşaltılabileceği alan konusunda problem yaşadıklarını anlatan Hristov, Yunanistan'da bulunan Revithoussa LNG Terminali'ni kullandıklarını belirterek şöyle dedi:

    "Bu terminal çok meşgul. Dedeağaç'ta yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) için anlaşmamız da 2024'te başlıyor. Yine de ekstra bir milyar metreküplük kapasiteye ihtiyacımız var.

    "Gazın BOTAŞ şebekesinden sınırımıza geçmesi için görüşüyoruz"

    Türkiye'deki LNG terminallerinden yılda bir milyar metreküplük kapasite rezerve etmek ve gazın BOTAŞ şebekesinden sınırımıza geçmesi için görüşmeler yapıyoruz."

    Bulgaristan: LNG kapasitesi için Türkiye yle görüşüyoruz #1

    "Türkiye'deki herhangi bir terminali kullanabiliriz"

    AA'nın haberine göre; Hristov, Türkiye'deki herhangi bir terminali kullanabileceklerine dikkati çekerek, arz güvenliği için farklı LNG tedarikçileriyle de anlaşmalar imzalanacağını sözlerine ekledi.

    Bulgaristan'ın yıllık doğalgaz tüketimi yaklaşık 3,5 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.


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