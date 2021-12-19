Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

Lesova Sınır Kapısı'ndaki personel yetersizliği nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan 35 kilometrelik yaklaşık bin 500 tır, yurt dışına çıkmayı bekliyor.

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliğinde yılbaşının da yaklaşmasıyla Bulgar tarafı yoğunluğa cevap veremiyor.

SINIR KAPISINDA 35 KİLOMETRELİK KUYRUK

Geçtiğimiz günlere göre yoğunluğun neredeyse iki kat artmasıyla Türkiye tarafında 35 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

BİN 500 TIR,YURT DIŞINA ÇIKMAYI BEKLİYOR

Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında kuyruk oluşturarak bekleyişlerini sürdürüyor.

Yaklaşık bin 500 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"İKİ GÜNDÜR BEKLİYORUM"

Aksaray’dan yükünü yükleyip Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırasını bekleyen şoför Salih Erdoğan, "İki gündür buradayım. Yaklaşık 35 kilometreden tır kuyruğuna girdim. Şu anda da sınıra 20 kilometrelik yolumuz var. Burada herhangi bir lokanta veya tesis olmadığı için ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz. Bu kadar sıranın ve bu kadar tır kuyruğunun olması Türkiye ihracatının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

"BU ŞEKİLDE YURT DIŞINDA YAKALANDIĞIMIZDA 2-3 BİN EURO CEZA YAZILIYOR"

Kayserili tır şoförü Bünyamin Çıkılı, memleketinden yüklediği yükünü Sırbistan’a götürmek üzere yolla çıktığını belirterek, "Dün akşam saat 10.00’da Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 35’inci kilometreden kuyruğa girdim. Kuyruğa girdiğimden beri sadece 7 kilometre ilerleyebildim. Burada bekleyişimiz uzun sürdüğünden dolayı takograflarımız patladı. Bu şekilde yurt dışında polise yakalandığımızda bize 2-3 bin euro arası ceza yazılıyor. Biz bu yoğunluğa bakarsak galiba yılbaşını da burada geçiririz. Ayrıca yol kenarında tuvalet olmadığı için lavabo ihtiyacımızı sağda solda karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

"TOPLASAN 5 KİLOMETRE YOL KATETTİK"

Yükünü İzmir’den yükleyerek Romanya’nın Bükreş şehrine götürmek için sıra bekleyen Murat Kuralay, “Dün akşam 35 kilometreden kuyruğa girdik. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı görüyorsunuz, yani buradan toplasan 5 kilometre yol kat ettik. Bu sıra her gün artıyor. Nasıl yapacağız bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.





























































