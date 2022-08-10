Bulgaristan'a ihracat tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı

İhracat atağı yaşadığımız bu günlerde tüm ülkelerle ihracatımızı artırmaya yönelik seyir izlerken Bulgaristan'la olan ihracat rekora koştu.

Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirilen ticaret heyetleri ve fuarların da itici gücüyle alternatif pazarlarda ihracat artışa geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatı, temmuz ayında 483 milyon 279 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.

Bulgaristan'a ihracat temmuz ayında yüzde 82,5 arttı



AA'nın haberine göre, böylece Türkiye'nin Bulgaristan'a yaptığı ihracat temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,5 arttı. Bulgaristan'ın Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 2,6 oldu.

En fazla ihracat yapılan 10. ülke konumuna yükseldi

Bulgaristan, temmuz ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 10'uncu ülke oldu.

Sanayi ve madencilik ürünleri öne çıktı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ön planda

Bulgaristan'a en fazla dış satımı 226 milyon 165 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamullerini, 47 milyon 768 bin dolarla çelik, 37 milyon 280 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 34 milyon 978 bin dolarla madencilik ürünleri, 28 milyon 72 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Bulgaristan'a en fazla Ankaralı şirketler ihracat yaptı

Temmuz ayında Bulgaristan'a en fazla Ankaralı şirketler ihracat yaptı.

Bu dönemde ülkeye Ankara'dan 207 milyon 698 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

Bulgaristan'a İstanbul'dan 144 milyon 751 bin dolar, Kocaeli'nden 24 milyon 797 bin dolar, İzmir'den 11 milyon 413 bin dolar, Bursa'dan 11 milyon 294 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti.